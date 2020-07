Conerobus, rimborso abbonamenti causa lockdown: domande entro il 31 luglio

ANCONA - Gli utenti Conerobus hanno tempo fino al 31 luglio per chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il periodo di lockdown. Le domande vanno presentate all’azienda esclusivamente attraverso una procedura on line pubblicata sui siti di Atma e Conerobus: www.atmaancona.it; www.conerobus.it. Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso al ristoro, la società emetterà un voucher che verrà scalato dall’importo dell’acquisto del prossimo abbonamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.