Conerobus, lo stop ai noleggi è definitivo, l’assessore: «Non ci saranno impatti occupazionali»

Il servizio di noleggio Conerobus chiude definitivamente i battenti. I mezzi saranno destinati al trasporto scolastico e sull’attività occupazionale, promette l’assessore comunale ai trasporti Ida Simonella, non ci saranno ripercussioni. Sul caso ha chiesto chiarimenti il consigliere comunale Antonella Andreoli (Lega) durante la seduta odierna. «L’azienda stessa ha chiarito quali sono gli elementi che hanno portato a questa decisione- ha spiegato la Simonella- era arrivato il momento di separare le attività di noleggio da quelle di trasporto pubblico locale, poi c’è la situazione critica delle attività turistiche italiane dovuta alla pandemia. Inoltre c’è la necessità di ingenti investimenti per rinnovare un parco mezzi vetusto e non autofinanziabile proprio per le condizioni attuali e in prospettiva, ma la cosa più importante è che si vuole investire di più sul tpl dove saremo impegnati anche con la bigliettazione elettronica».

I mezzi andranno a compensare quelli che, a causa del distanziamento imposto dalle misure anti-Covid, non potranno ospitare il 100% della capienza degli studenti. «C’è bisogno di più mezzi destinati alle scuole, useremo proprio questi bus. Questa situazione- precisa la Simonella- non determinerà impatti occupazionali. Chi lavorava nell’attività di noleggio sarà ancora impegnata nell’attività della Conerobus».