Dipendenti Conerobus senza Green Pass: «Disservizi e problemi organizzativi notevoli»

«La situazione creerà alcuni disservizi e un problema organizzativo notevole». L'assessore comunale ai Trasporti di Ancona, Ida Simonella, non nasconde la sua preoccupazione per la giornata di oggi, con l'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Sono 55 su 456 i dipendenti di Conerobus che hanno comunicato di essere sprovvisti della certificazione verde pari al 12% dell'organico.

«Abbiamo dirottato alla guida tutti coloro che potevano (controllori, verificatori, ecc.)- scrive in un post su Facebook Simonella-. Chiudiamo in anticipo l'ascensore del Passetto per recuperare personale utile. Alcuni autisti vaccinati si sono resi disponibili rinunciando alle ferie programmate. Reclutare e formare personale da fuori è praticamente impossibile nell'immediato. Qualche corsa verrà soppressa: si è deciso di garantire tutte le corse destinate alla scuola anche a seguito di incontri sul tema coordinati dal prefetto. Voglio scusarmi in anticipo con i cittadini perché qualche disservizio purtroppo ci sarà e voglio ringraziare l'azienda di trasporto pubblico». Conerobus fa infatti sapere che da venerdì 15 ottobre saranno tagliate alcune corse nelle fasce orarie di minor affluenza ed in particolare la sera dopo le 20. «L'entrata in vigore dell'obbligo di passaporto verde si inserisce in un contesto complicato- spiega il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri-. Abbiamo già compiuto un grande sforzo organizzativo in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, integrando il servizio con corse aggiuntive, così da riuscire a rispettare il limite di capienza dell'80% e ampliando la squadra degli autisti, sia attraverso assunzioni a tempo determinato, sia stipulando contratti di lavoro interinale. Ad oggi è impossibile trovare nuovi conducenti già formati. Inutile negare che qualche disagio ci sarà».