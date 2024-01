Paura in un mezzo della Conerobus, viaggiatore cade e batte la testa

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi all'interno di un autobus di Conerobus. Un somalo di 38 anni, visibilmente ubriaco, è caduto a terra battendo violentemente il capo. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.