Conerobus, aumentano le corse a rischio. L'ira dei cittadini: «Rimborsateci l'abbonamento»

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri Conerobus ha reso noto che le seguenti linee nel mese di luglio potrebbero subire improvvise limitazioni e/o cancellazioni. Ad Ancona le corse potrebbero saltare all'improvviso sono quelle di: 1/4, 6, 10, 12, 33 e 41. A Falconara Marittima invece la Y. A Jesi problemi potrebbero verificarsi con JE 08 e JE 10. Nel servizio extraurbano invece attenzione alle linee M, R/24, J, E e H.

La causa addotta è quella di «sopravvenute ed improvvise esigenze tecniche». Come noto però tra pensionamenti, dimissioni, ferie e malattie l’azienda di Trasporto pubblico locale si trova a dover fronteggiare un momento quantomai nero, contrassegnato dalla carenza cronica di autisti. Non sono pochi, tra coloro che usufruiscono del servizio, che su Facebook hanno protestato. Qualcuno è anche arrivato a chiedere il rimborso dell’abbonamento già sottoscritto per un servizio che non può essere del tutto garantito.