SENIGALLIA - I carabinieri della stazione di Marzocca hanno arrestato un giovane 21enne condannato con sentenza definitiva per vari reati commessi quando era minorenne, nel 2018, a Senigallia, tutti attinenti a droga. A seguito della condanna relativa ai procedimenti penali avviati nei suoi confronti, è stato emesso l’ordine di carcerazione dalla procura per i minori di Ancona. Dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere. È stato condotto all’istituto penale minorile di Bari.

La condanna per droga diventa definitiva, portato in carcere per reati fatti da minorenne