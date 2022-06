Concerti Ultimo e Vasco, ufficiale lo stop a vendita e consumo di alcolici: i dettagli

Concerti di Ultmo e Vasco Rossi, stop alla vendita, la detenzione, il consumo e la somministrazione di bevande con gradazioni alcoliche pari o superiori ai 5 gradi all'interno dello stadio e nel raggio di 500 metri, in linea d'aria, dall'ingresso allo stadio del Conero. L'ordinanza del Comune fa parte delle misure di sicurezza adottate per gli eventi di domani (Ultimo) e del 26 giugno (Vasco).

«La città mette a disposizione lo Stadio e una capillare organizzazione che assicuri il corretto svolgimento degli eventi. Infatti è operativo un team trasversale del Comune (sport, eventi, contratti, viabilità, sicurezza, trasporto pubblico, polizia municipale manutenzioni) che, da un lato, si rapporta con gli organizzatori e, dall'altro, ha il supporto degli enti sovraordinati (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Asur), chiamati a fornire indicazioni e regole per le proprie competenze- scrive il Comune in una nota- nel primo caso, il costante dialogo con gli organizzatori ha permesso di arrivare a soluzioni che agevolino i tanti spettatori, come ad esempio la compartecipazione ai costi di trasporto pubblico che garantisce le corse straordinarie di navette Conerobus. Nel secondo caso, le continue riunioni tra enti pubblici, tenute sino ad oggi, hanno permesso di tarare alcuni provvedimenti sulla sosta, sul traffico e sul consumo di alcolici, via via che si definivano con certezza le condizioni degli eventi. In questo modo, con uno sforzo significativo sul piano organizzativo e un metodo di lavoro by doing, si assicurano sia la crescita di reputazione di Ancona come sede di grandi eventi, sia attività che giovano decisamente al comparto turistico-ricettivo dell'intero territorio, oltre che a migliaia di appassionati di musica».



Il concerto di Ultimo

Qui di seguito le indicazioni relative al primo dei due concerti circa: viabilità; parcheggio; trasporto pubblico; consumo alcolici; varie ed eventuali.

Le misure relative agli eventi riguardano:



vendita e consumo di alcolici

In occasione di entrambi i concerti sono vietate la vendita, la detenzione, il consumo e la somministrazione di bevande con gradazioni alcoliche pari o superiori ai 5 gradi all'interno dello stadio e nel raggio di 500 metri, in linea d'aria, dall'ingresso allo stadio del Conero.