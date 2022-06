Malori tra il pubblico, il caldo gioca brutti scherzi al concerto di Ultimo

ANCONA - Una ventina di malori e due persone trasportate all’ospedale di Torrette: i volontari della Croce Gialla di Ancona ieri, in occasione del concerto di Ultimo allo stadio Del Conero, sono intervenuti per fornire l'assistenza necessaria agli spettatori. Fin dalla tarda mattinata infatti, la zona intorno allo stadio si è affollata di fan del cantante romano che hanno atteso per ore, sotto il sole e il caldo, l’inizio dello show. Buona parte dei malori sono scaturiti da crisi di ansia e colpi di calore avvenuti all’interno dell’impianto, ma in tre circostanze i soccorritori sono dovuti intervenire all’esterno dello stadio utilizzando anche il quad per garantire un intervento immediato del personale medico. Da lì l'arrivo dell'ambulanza.

Per quanto riguarda i presidi della Gialla sono state messe in campo nove ambulanze, un quad e una settantina tra volontari medici e infermieri a cui si deve aggiungere una tenda dove è stato realizzato un posto medico di prima assistenza sanitaria. Oltre alla Croce Gialla erano presenti i volontari della Croce Verde di Castelfidardo, Croce Gialla Camerano, Avis Montemarciano e Croce Gialla Falconara. Dalla provincia di Pescara è arrivata un’ambulanza con a bordo un ragazzo di 17 anni tetraplegico che è stato accolto in un settore della tribuna a ridosso della curva sud. Postazione che era stata allestita dai tecnici del comune di Ancona in quanto era necessario realizzare dei punti dove prelevare la corrente per far funzionare i respiratori ed altri ausili. Oltre al punto luce è stato messo a disposizione un gruppo di continuità per eventuali emergenze. Il piano sanitario studiato nei minimi particolari ha dato le risposte che tutti si aspettavano prove generali in vista del concerto di Vasco Rossi in programma il prossimo 26 giugno.