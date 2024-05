Paura al concerto di Angelo Branduardi alle "Muse": anziana cade a terra e viene portata in ospedale

ANCONA – Attimi di paura al concerto di Angelo Branduardi, andato in scena nella serata di ieri al Teatro delle Muse di Ancona. Una donna di 87 anni si è alzata per andare a cercare un altro posto, ma ha perso l’equilibrio cadendo in mezzo alla fila delle poltrone.

Immediato l’intervento del personale di servizio della Croce Gialla, presente all’interno del teatro, che ha prestito le prime cure del caso all’anziana che avrebbe riportato un trauma cranico ed un trauma facciale. Sul posto è poi arrivato un mezzo del 118 che provveduto al trasporto della donna presso l’ospedale di Torrette, con un codice di media gravità.