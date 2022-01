Via Marchetti con calma, gli Archi procedono: i cantieri Erap in progress

I cantieri in via Marchetti vanno a rilento, ma vanno. Questo almeno è quello che traspare dalle parole del dirigente dell'Erap Ancona, Maurizio Urbinati, che venerdì mattina in Comune ha fatto il punto sui lavori. «Su sei gare fatte di sei condomìni spiega Urbinati tre sono andate deserte. Per l'appunto, stiamo cercando di trovare un accordo per accorpare i vari condomìni e raccogliere in un unico importo la gara. Si parla di circa un milione e mezzo di euro, così da rendere più appetibile la partecipazione». Oltre a questo ci sono privati che stanno esplorando l'Ecobonus al 110 per cento. «Questo paradossalmente ha complicato la situazione. Come Erap siamo parte attiva del progetto ma ci sono sempre i privati da tenere in considerazione. Ad ogni modo sono convinto che, una volta partiti i lavori dei primi plessi, poi si darà un bello sprint a tutti gli altri». Gli appartamenti di via Marchetti versano in una condizione di degrado da anni. Sono 21 plessi e 137 alloggi.

C’è poi un problema legato alla scarsità dei materiali difficili da reperire in questo momento. E, a proposito di cantieri in itinere: «agli Archi sono già partiti i lavori di fondazione dell'edificio residenziale mentre la costruzione della palestra è finita e devono mettere la parte in legno per la struttura. In due mesi dovrebbe essere montata». Anche in via Giovanni Mingazzini agli alloggi sono terminati. Precisa il dirigente Erap: «Nei prossimi giorni verrà fatta la gara per le sistemazioni esterne (650 mila euro di lavori)». La pratica si dovrebbe chiudere entro l'estate. Infine l'ex Caserma Fazio, futuro studentato, vede il 10 maggio come ultimo giorno per la consegna del progetto esecutivo al Miur. Una data tagliola, questa, oltre il quale il finanziamento andrà perso. I fabbricati in costruzione in via Aldo Moro, infine, difronte al Panettone sarebbero pronti all'interno: «mentre all'esterno si attendono i materiali. Ci si attende lo sblocco in un paio di mesi».