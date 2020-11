Smart working, prorogato fino al 30 novembre il lavoro agile dei dipendenti

I dipendenti comunali di Ancona sono in smart working fino al 30 novembre. Lo fa sapere l'amministrazione in un comunicato.

A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria il sindaco, Valeria Mancinelli, ha emanato una nuova ordinanza, che fa seguito a quella del 2 novembre, con la quale proroga fino a fine mese le disposizioni relative alla limitazione d'accesso al pubblico nel Municipio dorico e alle attivita' da svolgere in presenza negli uffici. «Al fine di limitare il rischio di contagio da Covid le attività da rendere in presenza nella sede centrale del Comune di Ancona saranno limitate esclusivamente ai servizi essenziali, indifferibili e non procrastinabili- recita l'ordinanza-. Servizi demografici ed elettorali, Polizia locale, Protezione civile, Segreteria generale e Attività istituzionali, Informatica, Economato e Personale». Il resto del personale che opera in Municipio presterà la propria attivita' lavorativa in modalita agile. Gli uffici dislocati in sedi decentrate, invece, saranno regolarmente aperti al pubblico con il personale in presenza. Infine la prossima seduta consiliare e' stata spostata dal 19 al 23 novembre alla luce del fatto che alcuni dipendenti della Segreteria del consiglio comunale sono in isolamento fiduciario.