Capodanno, apertura serale di ruota e pista di pattinaggio. Le categorie: «Ottimo lavoro del Comune»

ANCONA - Un Natale coi fiocchi in centro. Tra iniziative e voglia di ritrovarsi dopo due anni di austerità, il clima di festa ha fatto il pieno nelle vie dello shopping. E quest’anno fa il suo ritorno anche il capodanno in piazza. Dalle associazioni di categoria arriva il coro unanime di soddisfazione per il lavoro svolto. «E’ stato un buon Natale anche dal punto di vista dei risvolti commerciali, seppure le famiglie stiano affrontando un momento di forte difficoltà» ha commentato Massimiliano Polacco, direttore della Confcommercio Marche. «Operazione riuscita - afferma soddisfatto Massimiliano Santini, direttore della Cna Ancona -. Il Comune ha fatto un ottimo lavoro, a dispetto delle premesse che erano tutte incentrate sui timori del caro vita». Dunque passata a pieni voti la fase delle iniziative di Natale, non resta che guardare al capodanno.

La festa in piazza

Il brindisi al nuovo anno si farà in piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse con il concerto dei Rumba de Bodas e a seguire il dj set di Daniele Sabbatini in collaborazione con Eve. Ma per incentivare le famiglie a trascorrere la serata di festa nel centro città, il Comune ha deciso di mantenere operative le due attrazioni di maggior richiamo: la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. «La scelta di spostare la festa di capodanno in piazza della Repubblica viene dalla difficoltà logistica di organizzare l’evento in piazza del Papa - specifica l’assessore Ida Simonella -, e poi quest’anno cade la ricorrenza dei 20 anni dalla riapertura del Teatro delle Muse». Un format, quello dello spettacolo davanti al teatro cittadino, che l’assessore spera di poter «replicare e consolidare anche in futuro».

Il bilancio

All’inizio c’era la paura che potesse essere un Natale sottotono dal punto di vista del commercio. E invece, tutto sommato, l’affluenza ha retto. Anzi, è andata sopra le più rosee aspettative. «Mediamente si è speso meno per i regali - puntualizza Polacco -, ma si è lavorato bene». «Da quello che ci dicono i commercianti la città è viva e frequentata con grande partecipazione da cittadini e da chi proviene dai comuni limitrofi - sottolinea Santini -, abbiamo recuperato tanto in termini di dinamismo e visibilità. Sicuramente ci ha aiutato ad affrontare meglio il periodo di gennaio e febbraio, che solitamente presenta un calo fisiologico». Dunque il Natale anconetano non ha tradito le aspettative. Ora ci si avvia verso il giro di boa con il capodanno in città. Se l’evento verrà promosso a pieni voti, allora l’ultima parte del BiAnconatale sarà tutta in discesa.