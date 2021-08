Compra una piscina gonfiabile online, ma è una truffa: due persone denunciate

Acquista una piscina tramite social, paga 700 euro ma non riceve nulla. I carabinieri di Fabriano hanno denunciato per truffa in concorso un uomo di 50 anni nato e residente in Puglia e una donna di 40, originaria della Romania e residente anche lei in Puglia, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due avevano messo in vendita, tramite social Facebook, una piscina gonfiabile e un fabrianese di 40 anni, interessato all'acquisto, dopo aver approfondito la questione, aveva confermato quell'ordine e versato su una Postepay 700 euro per l'acquisto. L'acquirente aveva atteso diversi giorni senza ricevere nulla a casa. Così ha deciso di sporgere denuncia presso i carabinieri della Compagnia di Fabriano. I militari hanno subito avviato le indagini e identificato i due truffatori che sono stati denunciati.