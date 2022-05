Va a comprare il pane ma le sfilano i soldi dalla borsetta: ladro incastrato dalle telecamere

CUPRAMONTANA - Una 65enne va a comprare il pane e un ladro le ruba i soldi dalla borsetta. E' acccaduto in una bottega di Cupramontana. Un 30enne della zona è stato denunciato per furto dai carabinieri.

Sono bastati pochi secondi: la donna ha lasciato la borsa incustodita per qualche secondo e il ladro le ha sfilato qualche decina di euro che custodiva all'interno. Grazie alle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a risalire all'autore del fatto.

Nel corso dei controlli in città, infine, in centro storico, un giovane 25enne, nato nell’Est Europa e residente in zona, è stato perquisito mentre passeggiava: aveva poco meno di un grammo di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.