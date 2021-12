Festa di compleanno dentro un vivaio, scatta la multa: scoperte anche bombole del gas irregolari

La squadra amministrativa di sicurezza della Questura, coadiuvata dalla guardia di finanza, dalla polizia locale e dal personale dei vigili del fuoco, ha effettuato un controllo amministrativo all'interno di un vivaio dove era stata segnalata un'attività di ristorazione non autorizzata. Durante il controllo sono state identificate circa 40 persone che stavano festeggiando un compleanno.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare la presenza, proprio a ridosso della sala che ospitava i clienti, di alcune bombole del gas e di un altro bombolone interrato, entrambi irregolari. Verrà verificata inoltre dalla polizia locale la regolarità edilizia di alcuni manufatti privi di autorizzazione.

Ancora controlli da parte degli agenti. Chiuso un negozio di telefonia e gadget in corso Stamira, per violazione della normativa anti Covid. Il personale era senza mascherina e non c'erano i cartelli che indicavano la capienza massima del locale. Per il titolare è scattata la multa di 400 euro e cinque giorni di chiusura.