Ha spento oggi 100 candeline dopo aver sconfitto il covid la signora Ullia Giovagnoli, una degli ospiti del Gerundini che a inizio gennaio era rimasta contagiata. Originaria di Torrette, la signora Giovagnoli ha due figli, cinque nipoti e sette pronipoti che, nonostante l'impossibilità di accedere alla casa albergo di via Da Vinci, le hanno fatto ugualmente sentire la loro vicinanza. A farle gli auguri con una videochiamata anche il sindaco Stefania Signorini.

«La signora Ullia ha dimostrato di avere una grande tempra e tanto coraggio anche nell'affrontare il virus - dice il sindaco - e per me è stato un onore farle gli auguri ed esserle in qualche modo accanto nel festeggiare questo traguardo».