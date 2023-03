Due anni di violenze fino a pochi giorni fa: riesce a chiamare la polizia con l’aiuto del vicino

SENIGALLIA - Violenze fisiche e verbali per la gelosia e l’uso di alcol del compagno, finché la donna è riuscita a raccontare tutto alla polizia.

I soprusi, secondo quando raccontato dalla donna, andavano avanti da circa due anni. L’ultimo proprio qualche giorno fa: prima le offese, poi la spinta a terra che ha provocato diversi ematomi alla compagna. Quest’ultima ha tentato di prendere il telefono per chiamare la polizia, l’uomo ha cercato di impedirglielo finché un vicino di casa attirato dalle urla è intervenuto in aiuto. Contattata la polizia, l’uomo è stato allontanato da casa e denunciato per maltrattamenti e lesioni.