Commessa presa a pugni nel negozio in pieno centro: per l'aggressore foglio di via dalla città

ANCONA - Entra in un negozio di scarpe in pieno centro storico e prende a pugni una giovane dipendente. Nelle scorse ore il Questore Capocasa ha firmato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti dell'uomo, italiano di circa 45 anni, che nella mattinata del 31 gennaio aveva aggredito la commessa di un'attività commerciale in Corso Garibaldi. In quell'occasione l'uomo le aveva provocato una contusione alla schiena, aggredendola anche verbalmente e lanciandole contro diversi oggetti prelevati dagli espositori.

Il Questore ha emesso la misura di prevenzione, in considerazione del fatto che l'uomo, fuori dal proprio luogo di residenza, è da considerarsi una persona socialmente pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché incline ad un comportamento violento e non controllato. La misura, della durata di un anno, ordina al 45enne di lasciare il territorio comunale del capoluogo ed impone il divieto di far ritorno.