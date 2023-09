Clienti per un giorno, negozianti e ristoratori seduti a tavola lungo il corso. Per una volta sono stati serviti loro

SIROLO - Che effetto farebbe essere clienti per un giorno? I commercianti di corso Italia lo hanno sperimentato domenica sera, a lavoro finito. Bar, ristoranti e negozi hanno allestito una maxi tavolata fuori dalle loro attività per una cena di fine estate stando comodamente seduti. Non hanno dovuto fare nulla per una sera e sono stati serviti e trattati come clienti. C’erano camerieri, cuochi, commesso di negozi, tutti accomodati a tavola. Parenti e amici li hanno serviti con piacere. L’idea è partita dal titolare del ristorante Della Rosa, Giorgio, ed è stata accolta da tutti con entusiasmo e partecipazione. Diventerà un rito da ripetere ad ogni fine estate.