Curare il Covid a casa prima del tampone? Parola agli esperti: ecco come fare

Un documento in fase di pubblicazione sulla rivista Clinical and Medical Investigation e redatto da medici dell’Istituto Mario Negri e dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Giuseppe Remuzzi, Norberto Perico, Monica Cortinovis e il professor Fredy Suter) spiega come curare il coronavirus e Covid-19 a casa prima dell'esito del tampone. A scriverlo è Today.it.

Come curare Covid-19 a casa (prima del tampone)

Del documento parla oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera, spiegando che parte dalle richieste arrivate al Negri da medici di mezzo mondo e che è diverso dal cosiddetto Protocollo Bassetti e dal vademecum dei medici lombardi perché non aspetta l'esito del tampone e prevede una serie di interventi che può effettuare il medico di base. Negli altri approcci si attende prima l'esito del tampone mentre partendo in anticipo, scrivono gli autori dello studio, "si previene nella maggior parte dei casi la reazione infiammatoria che comunque quando si manifesta viene colta precocemente ed è quindi trattabile a domicilio".

