Come aiutare le popolazioni alluvionate: dalla presenza sul posto alle raccolte di fondi e beni

SENIGALILA - Nelle giornate di sole i luoghi alluvionati saranno raggiungibili in sicurezza per chi vuole prestare il proprio aiuto.

Cosa portare sul posto

abbigliamento adeguato,

stivali,

guanti,

una bottiglia d'acqua.

Se possibile attrezzatura come:

pala,

tiracqua,

spugne,

stracci,

secchi,

sacchi neri.

Raccolta di beni di prima necessità

Coldiretti

Raccolta beni di prima necessità al via da parte di Coldiretti già da mercoledì al Mercato Dorico di Ancona e al Mercato Coperto di Macerata dalle 8 alle 13.30 per bissare sabato quando sarà attiva anche Pesaro, in via Lombardia dalle 8 alle 13. Ad Ascoli in via Tranquilli e a Fermo in piazza Dante i Mercati saranno operativi già domani, martedì, dalle 8 alle 13. E ancora: Monte Urano (mercoledì e sabato 7.30-12.30) e Porto Sant’Elpidio (giovedi 7.30–12.30).

Caritas di Senigallia

Il punto di raccolta si trova presso il Seminario in via Cellini a Senigallia. Potete rivolgervi alla Caritas anche per offrire la propria disponibilità o per segnalazioni di situazioni di bisogno. Si raccoglie:

intimo nuovo per adulti e bambini

materiale pulizia

stracci

spugne grandi

secchi

guanti

palette

scope e scopettoni

tiraacqua con bastoni

prodotti per igiene personale

pale e carriole.

Raccolta fondi

Confcommercio Marche Nord:

IBAN: IT79P0899513300000000002560

c/o Riviera Banca intestato a Confcommercio Pesaro e Urbino

CAUSALE: alluvione Marche Nord

oppure

Paypal: segreteria@ascompesaro.it

tasto “invia” o “invia denaro”

CAUSALE: alluvione Marche Nord

Specchio d'Italia

Si può donare su www.specchioditalia.org con carta di credito e Paypal. Oppure si può versare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Specchio d’Italia Onlus codice Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 oppure con bollettino postale sul conto corrente postale numero 1051722237 intestato a Fondazione Specchio d’Italia, via Brentano 2, 20121, Milano. Causale: "Per le Marche". Tutti i versamenti, eccetto quelli in contanti, sono fiscalmente deducibili. Info: info@specchioditalia.org; tel.02.87197221.

IN AGGIORNAMENTO