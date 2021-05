Ubriaca fradicia finisce in coma etilico: paura per una 16enne

Beve fino a svenire: paura per una 16enne finita in ospedale dopo essere caduta in coma etilico. L'episodio si è verificato ieri sera alle 22 in piazza del Papa.

Alcune persone hanno chiamato il 118 non appena hanno visto la ragazza star male. Sul posto è accorsa immediatamente la Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica di Ancona Soccorso e una pattuglia dei carabinieri del Norm.

La ragazza è stata trattata dal personale medico-sanitario sul posto poi, non appena ha ripreso conoscenza, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice giallo avanzato. Nelle ultime ore le condizioni della ragazzina sarebbero migliorate. Per lei e per i suoi genitori solo un brutto spavento.