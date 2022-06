Prese a pugni un uomo in centro, è lui il 15enne trovato in coma etilico: aveva il Daspo urbano

ANCONA- Solo, visibilmente ubriaco e dormiente, all'apparenza esanime, sulle scale. In queste condizioni gli agenti di polizia, insieme al personale sanitario di turno, hanno trovato nella tarda serata di ieri (13 giugno) un quindicenne dalle parti di via Bonda nelle vicinanze della centralissima piazza del Papa. Dopo aver scongiurato il peggio, il giovanissimo è stato condotto all’ospedale di Torrette non prima che gli agenti procedessero alla sua identificazione.

Una volta effettuati i riscontri è emerso come il ragazzo fosse già noto alle forze dell’ordine ed in possesso di un Daspo urbano a carico per l’area urbana di piazza Roma e strade limitrofe a causa di numerosi comportamenti pericolosi per la pubblica sicurezza. Lo stesso, lo scorso 16 aprile, era stato responsabile di un’aggressione ai danni di un cittadino polacco che stava difendendo la nipote da un tentativo di furto dello stesso quindicenne. Espletate le cure mediche, il minore è stato riaffidato alla madre arrivata al Pronto soccorso di Torrette.

Il Questore Cesare Capocasa, che sta incentrando le indagini su chi abbia venduto le bevande alcoliche al ragazzo (sembrerebbe essersi trattato di qualche amico più grande), si è così espresso sulla vicenda: «Bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool e di stupefacenti sono problemi sociali ai quali occorre dare con urgenza una risposta di sistema. Un “patto” tra scuola, genitori, forze dell’ordine, magistratura e media, che porti ad un’azione congiunta, capace non solo di reprimere, ma soprattutto di prevenire: una campagna educativa articolata, che possa giungere al cuore ed alle mente dei giovani. E’ indispensabile instaurare con gli adolescenti un dialogo continuo, per costruire ogni giorno un percorso condiviso di legalità».