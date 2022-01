Armato di coltello entra in tabaccheria ma il titolare lo fa scappare: «Hai sbagliato posto»

Rapinatore entra in tabaccheria armato e tenta di farsi dare l'incasso della giornata ma il titolare lo fa scappare. Momenti di terrore ieri sera verso le 18 alla tabaccheria Piper di via Trieste. «Aveva un coltello in mano - racconta la figlia della vittima - e ha chiesto a mio padre i soldi che erano in cassa. Lui in quel momento era da solo ma gli ha risposto a tono, poi ha provato anche a lanciargli il registratore di cassa ma l'apparecchio era collegato con i fili e così, non potendo far altro, lo ha inseguito. Il ladro è scappato via a piedi verso il Monumento e poi si è dileguato». Il tutto è avvenuto nell'arco di un brevissimo tempo. A quanto si apprende il rapinatore «parlava italiano» e si vedevano «solo gli occhi» perché indossava mascherina e cappuccio.

In preda all'agitazione, il tabaccaio ha allertato il Nue 112 e in pochi minuti sono arrivate le Volanti della polizia sul posto. Gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza del negozio. «Per fortuna ci sono i filmati che hanno ripreso la scena, così magari si riesce a rintracciare questo delinquente». Così prosegue la figlia: «Per fortuna non si è fatto male nessuno e non è stato rubato niente ma mio padre ha reagito e non si sa mai come vanno a finire queste cose. Se avesse usato quel coltello? Tremo solo a pensarci. Non è giusto che un lavoratore come lui venga terrorizzato in questo modo, mio padre è in negozio dalle 6 del mattino fino a sera». Non è la prima volta che in città si verificano fatti analoghi. A qualcuno è andata anche peggio. Una decina di giorni fa, infatti, un uomo coperto con un cappuccio rosso e la mascherina è entrato nella tabaccheria di via Cialdini mostrando un coltello da tavola al titolare. Quest'ultimo gli ha consegnato mille euro.