Coltello a serramanico usato come portachiavi, la spiegazione non convince i poliziotti: denunciato

ANCONA - E' uscito da un negozio del Piano e aveva un coltello a serramanico con lama da 9 centimetri usato come portachiavi. Alla richiesta di chiarimento dei poliziotti, il 19enne italiano ha detto di usare l'oggetto per fini lavorativi.

Spiegazione che non ha convinto gli agenti, visto che il giovane non era in tenuta da lavoro. Dal controllo è emerso che il ragazzo era già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Coltello sequestrato.