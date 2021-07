Gira armato di coltello in scooter: denunciato un 36enne

/ Via della Montagnola

Alla guida dello scooter con un coltello nascosto nel portaoggetti. Denunciato un 36enne del posto per porto abusivo di armi. L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato fermato ieri alle dieci di sera in via della Montagnola dai carabinieri di Ancona.

Fin da subito si era mostrato particolarmente reticente al controllo e così i militari, insospettiti da quell'atteggiamento, hanno deciso di perquisire sia lui che il motorino. Poco dopo hanno scoperto che nel vano portaoggetti nascondeva una lama svizzera da 10 centrimetri poi sottoposta a sequestro. Per lui quindi è scattata la denuncia a piede libero. L'operazione è stata effettuata dai i militari della Compagnia di Ancona insieme agli uomini della Squadra di intervento operativo del Sesto battaglione dei ccarabinieri Toscana.