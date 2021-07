Finisce la frequentazione, lui la aggredisce e la minaccia con un coltello: 35enne in arresto

Era ossessionato da quella conoscente con cui aveva avuto solo una breve frequentazione, poi subito interrotta. Così sabato 24 luglio è andato a Castelfidardo, a casa della vittima, una donna di 38 anni, e armato di coltello l'ha bloccata per i capelli e l'ha minacciata con una lama di 19 centimetri. Per fortuna le urla di lei che uscivano dall'appartamento hanno fatto scattare l'allarme tra i vicini di casa che subito hanno chiamato il 112. Per lui è scattato l'arresto.



Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione del posto. Appena aperta la porta la 38enne si è precipitata giù dalle scale mentre l'uomo si è dato alla fuga verso l'interno della casa. I vigili del fuoco di Osimo hanno subito controllato il tetto. In realtà lui era sempre rimasto in casa. I militari, infatti, lo hanno ritrovato rannicchiato e ancora con il coltello a serramanico in mano, nascosto nel vano sotto il lavandino della cucina. Stando alle informazioni scaturite dalle prime indagini il 35enne di origini tunisine, residente a Porto Recanati ma senza fissa dimora, più volte in quei giorni si sarebbe appostato sotto casa della vittima, provando ad entrare ma senza riuscirci mai perchè scacciato via dalla donna.

I militari, quindi, lo hanno arrestato per violazione di domicilio, minaccia aggravata, violenza privata e porto illegale di armi. Nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento precautelare, disponendo di associare l’indagato alla Casa Circondariale di Montacuto.