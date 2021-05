In auto con droga, un coltello e un bilancino nel calzetto: scattano 3 denunce

Tre persone denunciate dai carabinieri di Senigallia. Il controllo è avvenuto ieri sera intorno alle 23 sul lungomare Mameli: due uomini di orgine macedone, uno di 56 anni e un 44enne, e una donna romena di 22 anni, tutti residenti in zona regolarmente, viaggiavano a bordo di un Audi A3 con targa tedesca.

Nell'auto i militari hanno trovato un bilancino di precisione nascosto in un calzetto di uno dei macedoni, un coltello a serramanico di proprietà di uno dei due con lama da 7 centimetri nella tasca dello sportello anteriore lato passeggero. A quel punto i tre sono stati accompagnati in caserma e, dalla perquisizione personale, è emerso che la 22enne nascondeva 5 grammi e mezzo di cocaina tra i vestiti. Così i carabineri hanno approfondito il controllo nelle loro rispettive abitazioni e, a casa della donna, hanno trovato altri 3 grammi e mezzo di marijuana. Tutti sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio e il proprietario del coltello anche per detenzione abusiva di armi. Infine sono stati multati per aver violato il coprifuoco.