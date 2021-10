In auto con un coltello nascosto nei pantaloni: denunciato un 19enne

Venerdì notte i militari senigalliesi hanno sequestrato un coltello ad un 19enne di Ostra. Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. È stato controllato a Senigallia mentre era alla guida della sua auto ed è stato trovato in possesso di un coltello che custodiva nei pantaloni. L'arma è stata sequestrata.

Ma non è tutto. I carabinieri di Senigallia ieri sera hanno denunciato un 20enne del posto per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo è stato controllato mentre si trovava alla guida della sua auto in centro città. Sottoposto ad alcol test è risultato avere un tasso di 1,30 grammi per litro di alcol nel sangue. Il limite consentito per legge è di 0,50 g/l. Per lui è scattato inevitabile il ritiro della patente.