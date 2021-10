Coltellate alla moglie, è gravissima: interrogato il marito

Accoltella la moglie e poi rivolge l'arma verso se stesso. Il dramma è avvenuto a Moie, frazione di Maiolati Spontini, nella loro casa in Largo II Giugno. I carabinieri del Comando di Jesi stanno interrogando in questi minuti l'uomo di 45 anni di origini tunisine che questa mattina, poco prima delle 7, si è avventato contro la donna 35enne ferendola gravemente. La moglie attualmente si trova sotto i ferri in sala operatoria e sarebbe in condizioni critiche mentre lui è stato ricoverato per ferite non gravi.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno sentito le urla strazianti della donna. In pochi istanti sono arrivati i soccorritori del 118 con l’eliambulanza, la Croce Verde di Jesi e le pattuglie di carabinieri e polizia. I militari stanno portando avanti l'indagine e attualmente si attende l'esito dell'interrogatorio per ricostruire quanto accaduto. L'uomo è accusato di tentato omicidio.