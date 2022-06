Svastiche e falli, la scuola media "Volta" è stata ricoperta di scritte: si cercano i vandali responsabili

ANCONA - Doppio blitz alla scuola media "Volta" di Collemarino: alcuni teppisti sono entrati di notte sfondando una recinzione laterale e hanno imbrattato le pareti esterne con simboli fallici, parolacce, svastiche e insulti verso la polizia. L'incursione sarebbe avvenuta per due sere di fila. Il personale scolastico ha dato l'allarme e ora i carabinieri della stazione di Collemarino indagano per scoprire i responsabili di questo scempio.

Purtroppo intorno alla scuola non ci sono telecamere di sorveglianza ma la visione di altre spycam attigue in zona potranno essere determinanti per scoprire i responsabili.