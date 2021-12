La caldaia degli anziani coniugi è rotta, la polizia consegna loro una stufetta

La caldaia si rompe e gli agenti di polizia consegnano una stufetta ad una coppia di anziani. Un bel gesto da parte della Polizia di Ancona, che ieri sera è intervenuta in un appartamento di Collemarino. Poco prima infatti i parenti dei due anziani coniugi, preoccupati dal fatto di non poter raggiungere la coppia per via del maltempo, avevano allertato la polizia, chiedendo aiuto. Gli agenti si sono prima diretti verso l'abitazione in zona Torrette della sorella dell'anziano, hanno ritirato la stufetta e l'hanno poi portata a Collemarino a casa dei due coniugi, rispettivamente di 83 e 80 anni.

I due hanno così potuto scaldare il loro appartamento, non prima di aver ringraziato gli agenti per quanto fatto ed essersi scattati una bella foto con loro. A commentare la vicenda anche il questore cesare Capocasa: «L'autorità si esercita attraverso il servizio ai cittadini».