Collegio Pergolesi, Covid fatale: fratel Tito Paba è morto ad 82 anni

JESI - Ha lottato duramente contro il Covid ma dopo alcune settimane il suo cuore ha smesso di battere. E' morto nella notte tra sabato e domenica Fratel Tito Paba, 82 anni, frate superiore del Collegio Pergolesi dove un mese fa si era registrato un focolaio di coronavirus.

A dare la notizia la Comunità dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia: «Fratel Tito Paba è tornato alla casa del Padre. Per più di 65 anni ha dato la sua testimonianza di vita nella congregazione come Fratello di Nostra Signora della Misericordia. Attualmente svolgeva il ruolo di direttore nel Collegio Pergolesi di Jesi». I funerali del frate non si potranno celebrare pubblicamente per le restrizioni vigenti ma «proprio per questo - continua la Comunità - vi chiediamo di ricordarlo ancor più nelle vostre preghiere affidandolo alla Misericordia di Dio, in attesa di poter celebrare un momento di preghiera comunitario in presenza». Oggi pomeriggio verrà svolta una funzione in forma privata per dargli l'ultimo addio.