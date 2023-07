Coldplay | Biglietti subito sold-out rivenduti a migliaia di euro. Fan anconetani infuriati: scatta l'esposto

ANCONA - Biglietti subito sold-out nei canali ufficiali e rivenduti ad oltre 1000 euro nei circuiti del secondary ticketing. Gli avvocati anconetani Andrea Nobili e Bernardo Becci, dello studio NBBZ di Ancona, hanno segnalato alla AGCOM e alla Polizia Postale quanto sta accadendo in questi giorni con riferimento alla prevendita dei biglietti per i concerti che il noto gruppo Coldplay terrà a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 12-13-15-16 luglio 2024. Secondo i legali si starebbe "assistendo ad una violazione delle norme sul secondary ticketing, con la vendita di biglietti, accaparrati e sottratti al mercato, con prezzi fino molto superiori rispetto al costo nominale".

Alcuni fan anconetani si sono rivolti allo studio legale visto che, si legge nell'esposto, "la prevendita dei biglietti non sembra essersi svolta con modalità regolari. I biglietti infatti sono andati incredibilmente esauriti nel giro di pochi minuti. Salvo, poi, essere subito rimessi in vendita su canali non ufficiali con prezzi maggiorati anche di dieci volte. In particolare, sulle piattaforme Viagogo, Stubhub, Gigsberg, come facilmente verificabile da una ricerca in rete".