Coldiretti Marche, Pasqua: solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà

In vista della Pasqua arrivano 300 pacchi solidali nelle Marche. Distribuzione al via oggi per questa Importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid, con prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy. L’iniziativa, che nei mesi scorsi aveva già portato altri 160 pacchi distribuiti in tutte le province marchigiane, è stata promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.