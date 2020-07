Coldiretti Marche: «Bene conferma Netti, agricoltori protagonisti nella tutela del territorio»

ANCONA - «Ci congratuliamo con Claudio Netti per la conferma alla presidenza del Consorzio di Bonifica delle Marche e auguriamo a lui e al cda e ai membri dell’assemblea del Consorzio un lavoro proficuo e collaboratori con il territorio». Così Coldiretti Marche all’indomani dell’assemblea che ha rinnovato, al termine di un lungo percorso partecipato fatto di riunioni nei vari comprensori, per rinnovare i vertici del Consorzio di Bonifica.

«Netti – spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, risollevando una struttura in difficoltà e mostrando visione e capacità di far lavorare al meglio una squadra di competenze del territorio». Commenti positivi, da Coldiretti, anche per la conferma di Michele Maiani a presidente dell’Assemblea del Consorzio. «Una struttura di autogoverno fatta da agricoltori e sindaci e dalla quale arriva un messaggio importante di rappresentanza sui territori attraverso l’impegno in prima persona di chi, come appunto gli agricoltori, ha a che fare tutti i giorni con le risorse idriche, con il loro utilizzo e con la tenuta idrogeologica. Il tutto nell’ottica di una tutela possibile anche grazie al coinvolgimento diretto delle imprese e degli enti locali».