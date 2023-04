La merenda a km zero con Lucky Lucchetta e i piccoli atleti di Volley S3

Per piccoli atleti e futuri prossimi tifosi dell’Italvolley c’è la merenda contadina organizzata da Coldiretti Marche e Campagna Amica. Palarossini in festa per l’evento Volley S3, l’iniziativa di avviamento alla pallavolo organizzato dalla Fipav per promuovere lo sport in compagnia di Andrea Lucchetta, indimenticato pilastro della fenomenale Nazionale Italia capace di vincere a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 campionato europeo, mondiale e tre World League, oggi commentatore sportivo Rai.

Allo stand di Coldiretti gli studenti delle classi coinvolte hanno potuto fare una merenda sana a base di frutta e giocare alla ruota delle stagioni, per conoscere meglio la stagionalità dei prodotti agricoli. La tappa anconetana del tour che fino a maggio toccherà tutte le città italiane chiamate a ospitare i Campionati Europei femminili e maschili. Proprio Ancona a settembre sarà sede di due incontri del girone eliminatorio degli Azzurri opposti alla Svizzera (lunedì 4) e Germania (mercoledì 6).