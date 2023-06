Gli agriturismi marchigiani di Campagna Amica hanno scelto: Giovanni Togni è il presidente di Terranostra Marche

ANCONA - Passaggio di consegne tra la maceratese Giuliana Giacinti e Giovanni Togni per la presidenza di Terranostra. Togni, titolare dell’Antica Fattoria a Santa Maria Nuova. Allevatore, coltivatore e agrichef Togni nel 2020 è stato anche premiato con l’Oscar Green come esempio virtuoso di multifunzionalità in agricoltura. Già responsabile di Terranostra dal 2018 è un volto noto anche delle tv grazie alle sue partecipazioni ai fornelli di I Fatti Vostri su Rai 2 o su Alice Tv. Lo affiancheranno il vice Augusto Cancellieri e le consigliere Ombretta Massitti e Giuliana Giacinti. Nelle Marche sono attivi un migliaio di agriturismi con quasi 13mila posti letto, circa 600 piazzole di sosta e oltre 18mila posti tavola.

Qui gli agricoltori diventano, oltre che custodi del territorio anche in aree interne più difficili e a rischio abbandono, anche promotori di stili di vita sostenibili, di gusto e delle tradizioni. “Questo è un momento di grande difficoltà – ha detto Togni – e nonostante quello che ci sta capitando per il maltempo non possiamo abbandonare i nostri vicini romagnoli ed è per questo che stiamo portando avanti un’iniziativa di solidarietà con cassette per offerte e una parte dell’incasso che devolveremo per sostenere i colleghi”. All'assemblea hanno partecipato anche Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, il direttore regionale Alberto Frau e Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terranostra.