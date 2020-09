Coldiretti Ancona, successo al Viale dei Sapori: ripartono gli appuntamenti cittadini

Oltre 7 quintali tra frutta e verdura, 200 tra bottiglie di vino e dolci alla visciola, circa un quintale di legumi assortiti: sono solo alcuni dei numeri del grande successo delle aziende agricole protagoniste del Viale dei Sapori, la tre giorni anconetana dell'agroalimentare nel weekend appena trascorso. Un’ottava edizione nel capoluogo dorico che raccoglie i frutti seminati durante le settimane del lockdown, quando le aziende agricole hanno effettuato una media settimanale di 55 consegne a domicilio per continuare a lavorare e dare una mano a famiglie e anziani che non potevano muoversi di casa. Proprio questo nuovo servizio ha permesso a tante persone di conoscere la qualità della vendita diretta tornata ora in centro città.

«Durante l’emergenza – ha detto Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche – gli agricoltori hanno tenuto in piedi la filiera del cibo nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, alla quale si sono sommati i danni causati da un meteo per nulla favorevole. Un servizio che ha dato la possibilità alle aziende di farsi conoscere e stringere un patto di fiducia con famiglie che prima erano abituate ad altre tipologia di acquisto e che ora, invece, si sono avvicinate alla filiera corta». Una garanzia di qualità e sicurezza alimentare che prosegue. Novità settembrina è il prosieguo, fino a fine mese, del mercato estivo di Marcelli: tutti i lunedì e i venerdì in piazza Miramare dalle 16.30 alle 22. Tornano invece i mercati cittadini di Ancona (tutti i sabato mattina in piazza Cavour dalle 8 alle 13 e 2^ e 4^ domenica del mese in via Castelfidardo dalle 9 alle 19) e di Senigallia (tutti i sabati sotto i Portici Ercolani dalle 8 alle 13).