Coldiretti Ancona, il weekend della filiera corta: tutti gli appuntamenti

ANCONA - Mascherina obbligatoria, distanze e gel sanificanti. Sicurezza sanitaria ma anche sicurezza alimentare in centro con i mercati di Campagna Amica che tornano nel weekend in centro ad Ancona. Domani, sabato 7 novembre, appuntamento in piazza Cavour dalle 8 alle 13 mentre domenica gli agricoltori che fanno la vendita diretta dei loro prodotti saranno a disposizione della clientela per tutta la giornata, dalle 9 alle 19, in via Castelfidardo.

La situazione sanitaria marchigiana permette i mercati alimentari e comunque gli anconetani, secondo un monitoraggio di Coldiretti Ancona, si stanno mostrando molto disciplinati tra i banchi di Campagna Amica: gli acquisti avvengono in maniera costante durante tutta la giornata anziché concentrarsi in poche ore. Questo consente di evitare rischiosi assembramenti e di poter comunque contare su cibo di ottima qualità. Approvvigionamenti che non sono messi in discussione e che continueranno anche grazie alla rete delle consegne a domicilio allestita da Campagna Amica. Per la provincia di Ancona sono già 18 le aziende agricole che hanno avviato il servizio per consentire alle persone che preferiscono (o che devono) restare a casa di poter contare su una dispensa sempre piena e ben fornita.