Cede l'asfalto vicino la rotatoria dell'ospedale, caos traffico a Torrette: code e viabilità in tilt

ANCONA - All'altezza della rotatoria grande vicina all'ospedale il terreno ha ceduto su uno scavo già effettuato in precedenza. In attesa dei tecnici sono state chiuse le due corsie a salire e le altre due a scendere vengono utilizzate sia verso Ancona che verso la superstrada. E' quanto successo nella tarda mattinata di oggi. Lunghe file in tutta la zona e viabilità in tilt. La situazione è rientrata verso le 15 quando i tecnici hanno messo in sicurezza l'area.