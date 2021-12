Sbarca dal traghetto con tre chili di coca purissima: arrestato un 29enne

Appena sbarcato al porto di Ancona da un traghetto proveniente dall'Albania viene arrestato dalle Fiamme Gialle doriche. Nello zaino nascondeva tre chili di cocaina purissima. I finanzieri, dopo averlo pedinato, hanno scoperto e arrestato un 29enne originario della Campania.

Nello zaino aveva tre panetti del peso di 2,8 chili per un valore di circa 250mila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme a tre cellulari e seimila euro in contanti. L'uomo si trova attualmente in carcere.