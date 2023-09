Il nascondiglio della cocaina si trova sul tetto della sua casa, blitz della polizia: in arresto un 43enne

ANCONA - Aveva ricavato un pertugio sul tetto in legno della sua abitazione dove aveva nascosto circa 50 grammi di cocaina. Blitz nelle scorse ore da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Ancona all'interno di un appartamento. A finire in manette un italiano di 43 anni che oltre allo stupefacente nascondeva anche un bilancino di precisione.

L'uomo è stato bloccato ieri mattina mentre stava uscendo di casa. Dop una prima perquisizione personale, gli agenti si sono diretti nel suo appartamento dove hanno trovato la cocaina nascosta abilmente in una fessura del tetto in legno. Per lui è scattato l'arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Montemarciano per questioni di abusivismo edilizio riscontrate nell'appartamento e per l'affidamento di due cani di proprietà dell'arrestato. Il 43enne è stato poi accompagnato presso il carcere di Montacuto. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto al termine del quale il Gip ha disposto nei confronti del 43enne la misura cautelare della custodia in carcere.