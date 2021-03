Viaggiano con la cocaina nell'auto: vedono i carabinieri e la spargono sul tappetino

Un escamotage poco riuscito per non finire nei guai, spargendo la droga sul tappetino dell'auto per farla sparire. Nella cittadina di Trecastelli ieri sera sono stati controllati dai carabinieri due giovani che viaggiavano in auto con una dose di cocaina al seguito. Si tratta di due ragazzi di Ostra, uno di 21 e un altro di 23 anni. Il loro fare sospetto e una manovra azzardata hanno insospettito i carabinieri. Appena si sono avvicinati all'auto dei ventenni i due hanno iniziato a spolverare la droga sul tappetino, nella speranza di farla sparire. Il gesto non è sfuggito ai militari che hanno bloccato i due e recuperato lo stupefacente. I giovani sono stati segnalati alla prefettura di Ancona come assuntori e sanzionati per violazione delle normative anti Covid con una multa di 400 euro a testa.

I carabinieri della stazione di Senigallia hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza due persone che viaggiavano in macchina per le vie della città. Uno aveva alzato il gomito ad una cena con gli amici, ed era tornato a casa in macchina dopo mezzanotte. E' stato fermato dai militari che lo hanno sottoposto all'alcool test. Il tasso alcolemico era di 1.27, così per il 34enne è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e la sanzione di 400 euro per aver violato la zona rossa senza un giustificato motivo. Sottoposto al palloncino anche un altro ragazzo di origini ucraine che verso le 21,30 viaggiava a bordo della sua macchina per le vie di Senigallia. Per lui il test ha registrato un valore di 0,96, di poco superiore al limite che prevede la sanzione (compreso fra 0,51 e 0,8). Anche per lui dunque denuncia e ritiro della patente immediato.