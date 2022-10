Il gesto nervoso lo tradisce davanti alla polizia: ha la cocaina nascosta negli slip

Durante un controllo in auto tenta inutilmente di nascondere la droga mettendosi una mano nei pantaloni. Sanzionato un 27enne croato, ieri lungo il viale della Vittoria. Era già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e per stupefacenti ed era anche visibilmente alterato dall’alcol.

Dal controllo è emerso che aveva una bustina di cocaina, 0,75 grammi lordi, nascosta negli slip. Ha spiegato di tenerla per uso personale. La droga è stata sequestrata, lui sanzionato per l’ubriachezza.