Vendeva auto per finta, ma droga davvero: pistola, coca e hashish: in manette capo dei pusher

ANCONA- Si finge venditore di auto usate, in realtà è a capo di una fitta rete di spacciatori che rifornisce Ancona ed hinterland. È finito in manette il cittadino albanese arrestato dalla Squadra Mobile della Questura dorica al termine di un’operazione fatta di appostamenti e pedinamenti notturni. Sabato l’epilogo con il sequestro da parte dei poliziotti della Sezione Antidroga di quasi mezzo chilo di hashish, circa tre etti di cocaina purissima, nonché di una pistola clandestina completa di caricatore rifornito con 7 cartucce calibro 9, potenziate con ogiva a testa cava, nonché altre 14 cartucce di scorta. Gli investigatori, inoltre, hanno rinvenuto e sequestrato 450 euro in banconote ritenute provento dell’attività di spaccio. Con l’ausilio delle Unità cinofile della Questura sono state perquisite la sua abitazione e una vecchia auto parcheggiata e abbandonata nell’annessa corte privata. All’interno dei fanali e sotto la batteria dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto la droga. L’uomo, già noto per reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, era considerato un vertice della catena di spaccio di droga nell’anconetano. Infatti, da quanto emerso durate la fase investigativa, l’albanese era solito rifornire direttamente i pusher locali, non occupandosi dello spaccio al dettaglio. L’arma, nascosta sotto il sedile lato guida della sua auto, era pronta all’uso. L’avrebbe detenuta per intimidire sia i pusher acquirenti al fine di concludere con certezza gli affari di droga, sia i concorrenti per assicurarsi il monopolio dello spaccio nel mondo dell’approvvigionamento della cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina priva di matricola e detenzione di sostanze stupefacenti eterogenee ai fini di spaccio, quindi con l’aggravante della continuazione.