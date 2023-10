Nascondeva cocaina nel porta tabacco, arrestato 40enne. In casa aveva anche un mix di hashish e marijuana

SENIGALLIA - Lo seguivano da tempo perché era considerato particolarmente attivo nel traffico locale di sostanze stupefacenti. E avevano intuito bene i poliziotti del commissariato che controllando un 40enne del posto lo hanno trovato con 10 involucro di cocaina per un totale di 10 grammi. Le dosi erano nascoste in un astuccio del porta tabacco. La polizia è andata anche a casa sua trovando altra droga sul comodino della camera da letto: 5 grammi di marijuana e 75 grammi di hashish. Accartocciate nei pantaloni il 40enne aveva cinque banconote da 50 euro, il provento dello spaccio. Per lui è scattato l’arresto convalidato oggi in tribunale. Si trova ai domiciliari.