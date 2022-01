Beccati due giovani a sniffare cocaina: segnalati

Nello scorso del weekend, su disposizione del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, si sono svolti in centro città servizi straordinari di controllo del territorio, soprattutto nelle zone del centro che di sabato pomeriggio e sera sono meta di aggregazione per giovani e non solo. Gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno svolto servizi dedicati di osservazione e controllo. Nel corso degli stessi sono stati identificate 420 persone e controllati 85 veicoli. Al termine dell'intensa serata sono stati segnalati due ragazzi, trovati in via Catena a consumare cocaina a notte inoltrata.

Il Questore di Ancona: "la prevenzione è la strategia vincente. Un sabato senza reati per i nostri giovani e nell'interesse dell'intera comunità è il premio per il servizio prestato dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato".