Beccata con la cocaina nell'auto: dà in escandescenze e finisce all'ospedale

ANCONA - Al volante con la cocaina nell'auto. Una donna di 40 anni residente a Jesi è stata individuata ieri dalla polizia in piazza d'Armi mentre era alla guida della sua macchina. La donna era molto agitata, irrequieta e non era attenta alle domande che gli venivano fatte dagli agenti.

Così è intervenuta la squadra dei Cinofili che ha perquisito l'auto trovano 0,30 grammi di cocaina. Era così agitata che è servito l'intervento del 118 per trasportarla all'ospedale regionale di Torrette. In seguito è stata indagata per aver rifiutato l'esame tossicologico. Le è stata poi ritirata la patente ed è stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio al Piano sono state identificate dai poliziotti 76 persone e controllati 47 veicoli.