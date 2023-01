Tre nascondigli per la droga, uno era in mansarda: il nervosismo tradisce il pusher

FABRIANO - Una fessura sotto il volante dell’auto, la mansarda e il garage. Aveva trovato ben tre nascondigli per la droga un 40enne, fermato ieri pomeriggio durante un posto di blocco dei carabinieri. I militari lo hanno visto nervoso così hanno perquisito la vettura che guidava trovando sei grammi di cocaina nascosti sotto al volante in una piccola fessura, nascosta con uno scotch nero. I carabinieri hanno deciso di andare anche a casa sua, per un’altra perquisizione e hanno trovato quattro grammi di hashish nascosti n mansarda e oltre 50 di marijuana nel garage, più materiale per il confezionamento. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.